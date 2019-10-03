حريق محدود فى مطار القاهرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولي على حريق محدود نشب داخل المبنى الإداري، نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد أدوار المبنى، دون حدوث أى إصابات بين العاملين.



وبالتحقيق في الواقعة، تبين أن العاملين بالمكاتب الإدارية فى مبنى الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم، فوجئوا بانبعاث دخان من أحد كابلات الكهرباء بأحد أدوار المبنى، فتم الاتصال بعمليات المطار والمطافئ التي تواجدت خلال دقائق.



وعاينت سلطات المطار والبحث الجنائي مبنى الشركة، ورجحت السلطات أن السبب ماس كهربائي، وتبين أن الحريق لم يؤثر بأي صورة على حركة التشغيل داخل المطار.