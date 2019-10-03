سقوط عصابة سرقة الشقق السكنية في شبرا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، من ضبط مسجلين خطر كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الشقق السكنية في شبرا.



كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة شبرا من "محمد. ع" 24 سنة، عامل بشركة صوتيات، مقيم بدائرة القسم، و"محمد. أ" 22 سنة، عامل بذات الشركة،

باكتشافهما سرقة هاتف محمول من داخل الشقة سكنهما ولم يتهما أو يشتبها في أحد بارتكاب الواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 4017 لسنة 2019م جنح القسم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ع. ك. ي" 28 سنة، مسجل خطر، و"أ. ح" 17 سنة، عاطل، وسابق اتهامه في القضية رقم 1020 لسنة 2018م شبرا "سلاح أبيض".



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن الملازم أول إبراهيم حسام الدين حشيش ـ الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من شباك المنور".



تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن المتهم الأول، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة



وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير محضر ملحق للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.