ضبط 3500 لعبة نارية

شنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس حملات أمنية مكثفة لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعي "الأمن الوطنى والأمن العام" والقوات المسلحة فى نطاق الإختصاص، لمواجهة أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة.



أسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال سبتمبر 2019، عن ضبط قضية ألعاب نارية ضُبط خلالها 3500 قطعة ألعاب نارية.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.