حبس مسجلين قتلا سائق تاكسي في الدقهلية

قررت نيابة دكرنس، الخميس، حبس المتهمين بقتل سائق تاكسي، عقب استدراجه للاستيلاء على التاكسي الخاص به، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دكرنس من المستشفى، بوصول "أحمد البياع" 33 سنة، سائق، جثة هامدة وبه أثار طعنات متفرقة.



وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة دكرنس، إلى مكان البلاغ وبسؤال والده أقر بخروج ابنه للعمل على سيارته التاكسى، وأنه علم بنقل جثته للمستشفى فيما لم يُعثر على سيارته.



وبتشكيل فريق بحث توصل إلى أن مرتكبى الواقعة هما "أسامة. م" 26 عامًا، عاطل وسابق اتهامه في 9 قضايا "سرقة، ضرب، مخدرات"، و"محمود. ف" 25 عامًا، عاطل وله معلومات جنائية.



وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستدراج المجني عليه من مدينة المنصورة لتوصيلهما إلى قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، وفي الطريق تعديا عليه بسكين فأوديا بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها على طريق العزازنة واستوليا على السيارة وهاتفه المحمول وهربا.



وأرشدا عن السيارة والهاتف المحمول والسكين، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أصدرت قراراها السابق بحبسهما على ذمة التحقيقات.