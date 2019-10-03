شنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس حملات أمنية مكثفة لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" والقوات المسلحة في نطاق الاختصاص، لمواجهة أى أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة.



أسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، خلال سبتمبر 2019، عن ضبط 88 قضية تهريب بضائع، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.