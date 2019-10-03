"نور حياة" تستأنف عملها في الأقصر 7 أكتوبر الجاري

يستكمل صندوق تحيا مصر بمحافظة الأقصر مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي تستهدف الكشف على تلاميذ المدارس الحكومية بالمرحلة الابتدائية، حيث تستأنف المبادرة عملها للعام الدراسي الثاني على التوالي 7 أكتوبر الجاري.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الخميس- أن المحطة الأولى لتنفيذ المبادرة ستكون بمدرسة أحمس الابتدائية المشتركة، حيث تقع الأقصر في نطاق محافظات المرحلة الأولى ويبلغ المستهدف من المبادرة في الأقصر 233 مدرسة بإجمالي 76 ألفا و207 تلاميذ وسيتم توزيع 7555 نظارة.



وأوضحت أن مبادرة نور حياة استهدفت العام الماضي 34 مدرسة في محافظة الأقصر، وبلغ عدد التلاميذ الذين تم فحصهم 16 ألفا و207 تلاميذ، كما تم توزيع 1555 نظارة طبية بالمجان على الأطفال.



يذكر أن مبادرة نور حياة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقوم بتنفيذها صندوق تحيا مصر خلال 3 أعوام ونصف العام،وهي معنية بالتشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار.