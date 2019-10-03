مدافع الأهلي محمود متولي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

واصل محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم الخميس.



وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم أعقبها خوض تدريبات الجري حول الملعب مع طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني، في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.



وكان محمود متولي قد تعرض للإصابة في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك والتي حسمها الأهلي لصالحه 3-2 وتوج علي إثرها بكأس السوبر المحلي للمرة 11 في تاريخه.

وغاب حسام عاشور كابتن الفريق، عن التدريبات الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة، وحصل عاشور على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران الفريق اليوم لظروف خاصة.



ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز..ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على حساب سموحة والإنتاج الحربي..ويطير الأهلي إلى أسوان في الخامسة والنصف صباح غد الجمعة للمبيت في أسوان استعدادا لمواجهة السبت.



وخاض اللاعبون فقرة فنية خاصة بالتسديد على المرمى في نهاية المران، وأشرف فايلر المدير الفني للفريق على فقرة التصويبات التي شهدت التسديد على المرمى من مسافات بعيدة.



وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية تدريبات خفيفة بالكرة لمحمد هاني الظهير الأيمن للفريق على هامش المران، وشارك هاني في الفقرة البدنية مع زملائه قبل أن يستكمل المران بخوض تدريبات خفيفة بالكرة في إطار البرنامج الاستشفائي الخاص باللاعبين الذين شاركوا في مباراة الانتاج الحربي أمس..وكان هاني قد غادر مباراة الانتاج الحربي أمس وحل بدلا منه احمد فتحي في الشوط الثاني.



كما عقد ديفيد سيزا، المدرب العام، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، جلسة خاصة مع علي لطفي حارس مرمي الفريق مع نهاية المران للحديث عن بعض الأمور الفنية.

