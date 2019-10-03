آليات "الأعلى للإعلام" لوقف "صفحات الإرهاب" على السوشيال ميديا

قالت مصادر بالمجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس سوف يتخذ قرارا بالتصديق على توصية لجنة الشكاوى بشأن ومخاطبة النيابة العامة للتحقيق مع أصحاب صفحات "السوشيال ميديا" التي روجت أكاذيب ونشرت شائعات في الفترة الأخيرة.



وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه المواقع والصفحات دأبت على التحريض على العنف ومخالفة القوانين ونشر حالة من الفوضى، وفبركة أخبار، مؤكدة أن هذه جرائم نص عليها قانون العقوبات وليست مخالفات إعلامية فقط.



وأشارت إلى أن هذه الصفحات والمواقع تمثل زراع للجماعة الإرهابية، وتضمنت التوصيات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الأكاذيب والصفحات مجهولة الهوية.