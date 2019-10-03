ضبط طالبين أدارا صفحة عبر الإنترنت لإعلان نشاطهما الإجرامى

شنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حملات أمنية لضبط قضايا الابتزاز المادى وترويج السلع مجهولة المصدر والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.



أسفرت الحملات عن ضبط طالبين مقيمين بالمنوفية، أدارا صفحة عبر شبكة الإنترنت ونشرا مشاركات تتضمن قدرتهما على تزوير وتقليد الأوراق الرسمية والمستندات وشهادات جامعية لكليات مختلفة والاتفاق مع الغير على إنهائها واستخراجها نظير مقابل مادى، حال تواجدهما بمحل إقامتهما، كما تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة المشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، واستمرارًا لجهود مكافحة تلك الجرائم وملاحقة وضبط مرتكبيها.