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فن

الأوبرا تعرض فيلم "الممر" على المسرح الكبير.. الإثنين

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:17 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، عرض الفيلم السينمائي "الممر" 7 أكتوبر الجاري، احتفالًا بذكرى انتصار حرب أكتوبر.

ومن المقرر عرض الفيلم في السابعة مساء الاثنين المقبل، ويعقبه حوار مع مبدعي وأبطال الفيلم، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

وفي نفس السياق، تستعد قناتي "on e" و"dmc" الفضائية لعرض الفيلم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة وذلك بشكل حصري تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصار 73.

فيلم "الممر" حقق نجاحًا كبيرًا في السينمات خلال الموسم السينمائي الصيفي الأخير على المستوى الجماهيري، وشارك في بطولته عدد من النجوم، هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، أمير صلاح الدين، أحمد صلاح حسني، محمد شرنوبي، محمود حافظ، محمد فراج ومن إخراج شريف عرفة وإنتاج هشام عبدالخالق.

الفيلم يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسها أحد القادة البواسل الذي يدعى "نور" وجسده أحمد عز، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 حتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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