إطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في العراق (فيديو)

عرضت فضائية "الغد" مقطع فيديو من إطلاق قوات الأمن العراقية الرصاص الحي في الهواء لتفريق محتجين بساحة التحرير في بغداد، وذلك رغم حظر التجول الذي فرضته الحكومة العراقية في العاصمة، اعتبارا من فجر اليوم حتى إشعار آخر.



وأفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر، بمقتل 11 شخصًا بينهم شرطي في احتجاجات ليلة أمس جنوب العراق، وهو ما يرفع مجموع القتلى إلى 18، وقطعت قوات الأمن العراقية الطرق الرئيسية بين المحافظات، وكذلك بين أحياء العاصمة، مشيرة إلى انقطاع خدمة الإنترنت في عموم العراق، كما ذكرت أن إيران أغلقت معبرين حدوديين مع العراق بسبب الاضطرابات.