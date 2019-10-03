حملات موسعة للتجميل وإزالة المخلفات بمغاغة في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، جهودها في أعمال التجميل والتطوير وإزالة المخلفات، من خلال حملات مكثفة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية.



جاء ذلك تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، بتكثيف حملات النظافة والتجميل من أجل عودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية نظيفة، وتحقيق الرضا الجماهيري عن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجههم.



قال اللواء إيهاب زهني رئيس المركز، إن الوحدة المحلية مستمرة في إزالة جميع تراكمات القمامة واستبدال نقاط التجمع الموجودة بالشوارع الحيوية بالمدينة وتنفيذ خطة تجميل للمدينة بالكامل، وذلك بعد إتمام عمليه الرصف بالشوارع وذلك لرفع مستوى النظافة والارتقاء بالمركز وإظهار الصورة الحضارية له.



وأضاف رئيس المركز، أن الحملة شملت حي غرب المدينة بطريق مصر أسوان الزراعي، تم من خلالها رفع الأتربة ودهان البلدورات وقص الحشائش، كما أشار إلى أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري للحفاظ على الشكل العام للمدينة.