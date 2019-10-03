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محافظات

شمال سيناء: خطة متكاملة لمواجهة السيول المحتملة فى فصل الشتاء

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:09 م
جريدة الدستور
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قال محافظ شمال سيناء، إنه تم وضع خطة لمواجهة الكوارث والأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المحافظة في فصل الشتاء.. مؤكدًا اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهتها وتلافي أخطارها المحتملة.

وأضاف- خلال اجتماعه اليوم الخميس- مع الأجهزة المعنية في المحافظة - أنه تم إعطاء تعليمات للجهات المعنية بمراجعة خطة الطوارئ الخاصة بكل جهة وبما يتلاءم مع الظروف والمستجدات وتطوير الخطة وفقًا للمتطلبات الجديدة، كما أنه على كافة الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحد من أخطار السيول.

وأوضح أنه تم إعداد وتجهيز غرف العمليات لتقديم تقارير فورية ودورية منتظمة إلى غرفة عمليات المحافظة أولًا بأول، والتي يتم إرسالها إلى المحافظة من غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء والعمل على نشرها في وسائل الإعلام، والتنسيق الجيد بين الجهات المعنية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لمواجهة السيول.

وطالب بحصر وتجهيز مهمات وأماكن الإيواء العاجل المتاحة وتحديد الأماكن المختارة؛ لإنشاء معسكرات الإيواء عند اللزوم وموافاة إدارة الأزمات في المحافظة بنسخة منها، مكلفًا مديرية التضامن الاجتماعي بإعداد خطط الإغاثة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وإعداد فرق الإغاثة للتدخل الفعال عند حدوث السيل، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية للاستفادة من إمكانياتها في مواجهة السيول.

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