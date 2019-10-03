ضبط مدير شركة يروج أدوية مجهولة عبر "فيس بوك"

شنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حملات أمنية لضبط قضايا الابتزاز المادى وترويج سلع مجهولة المصدر والنصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.



أسفرت الحملات عن ضبط مدير وشريك شركة للتوريدات الطبية مقيم بالجيزة، لإدارته صفحة عبر "فيس بوك" ونشر مشاركات للترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر، حال تواجده بمحل إقامته وبحوزته الحاسب الآلي المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة المشار إليها، كما تم ضبط 354 عبوة منشطات مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإنشائه وإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لبيع أدوية مهربة بغرض الاستفادة منهم ماديًا.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، واستمرارًا لجهود مكافحة تلك الجرائم وملاحقة وضبط مرتكبيها.