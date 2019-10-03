اعتماد الحركة القضائية بعد فحص التظلمات

اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، الحركة القضائية الجديدة لعام 2019 2020 بعد الانتهاء من فحص التظلمات.



وشملت الحركة تعيين وترقية وندب نواب ورؤساء محاكم الاستئناف.



وكان المجلس قد قرر ترقية 322 مستشارًا إلى درجة رئيس محكمة، وترقية 338 مستشارًا إلى درجة نائب استئناف، كذلك ترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.