قاتل شقيقته خنقًا فى الجيزة: بتقولى يا فاشل

كشفت التحريات الأولية لمباحث الجيزة عن ملابسات قتل طفل لشقيقته بميدان الجيزة، حيث تبين أنه تشاجر معها لنعتها الدائم له بأنه "فاشل" فتخلص منها بخنقها.



وأشارت التحريات، إلى أن المتهم 17 سنة، وشقيقته 14 سنة، وما زالت التحريات مستمرة.



وكان اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من غرفة النجدة بمقتل طفلة بشارع المحطة بالجيزة.



انتقلت قوات مباحث قسم الجيزة بقيادة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث الجيزة إلى مسرح الواقعة، وتم فرض كردون أمني وانتشرت القوات بالمكان للوقوف على ملابسات الجريمة.



وأشار الفحص المبدئي، إلى أن الطفل في المرحلة الإعدادية خنق شقيقته بـ"ملاءة سرير" ويناقش الآن فريق البحث تحت إشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الادارة العامة للمباحث الطفل المتهم لبيان دوافعه لارتكاب الجريمة.