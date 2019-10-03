بعد غياب شهرين.. أمن مطروح يعيد طفلًا لأهله فى الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطروح، من إعادة طفل إلى ذويه بمحافظة الفيوم، بعد تغيبه منذ شهرين.



أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها سؤال أحد الأطفال، مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، المارة في الطريق العام لمحاولة الوصول إلى أهليته.



على الفور تم تقديم الدعم اللازم للطفل المذكور، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، حيث أمكن تحديد محل إقامته بالفيوم، وتبين إبلاغ أهليته عن غيابه منذ شهرين، وتم التواصل والتنسيق مع والد الطفل الذى حضر على الفور للمديرية وتسلم نجله بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتعهده بحسن رعايته.



أعرب والد الطفل عن امتنانه وشكره للدور الإنسانى الذى قامت به أجهزة وزارة الداخلية وحسن رعاية نجله فور العثور عليه، وتقديره الجهد المبذول فى تحديد مكان إقامته والتواصل مع ذويه لتسليم نجله المتغيب.