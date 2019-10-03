مقتل شخص وإصابة 9 في انفجار بالتشيك

أعلنت السلطات التشيكية مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، صباح اليوم الخميس، إثر وقوع انفجار في شقة سكنية ببلدة (لينورا) جنوبي البلاد.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة ستيبانكا شوارزوفا- حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- إن إثنين من المصابين في حالة حرجة، وتم احتجازهما في المستشفى، موضحة أن السلطات فتحت التحقيق في أسباب وقوع الانفجار.



من جهتها، أفادت المتحدثة باسم قوات الإطفاء "جانا نسكودنا" بأنه تم إجلاء 19 شخصًا عن المبنى المكون من 3 طوابق، والذي تدمر بشكل كبير نتيجة الانفجار.