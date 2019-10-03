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"تمكين الفتيات" ندوة بمدرسة الورديان بغرب الإسكندرية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:03 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية ندوة بالتعاون مع توجيه التربية الاجتماعية بإدارة غرب التعليمية ولجنة حماية الأطفال بحي غرب الإسكندرية، بعنوان "تمكين الفتيات" بمدرسة الورديان الثانوية بنات، وذلك في إطار حملة "دوي" لتمكين الفتيات للحصول على المهارات والخدمات والمعلومات من أجل خلق مجتمع يتمتع بالمساواة والازدهار وعدم التمييز.

جاء ذلك تحت إشراف مجدي الغريب مدير المركز، وبحضور أماني محمد مسئول الإعلام التنموي بمركز إعلام غرب، وحاضر في الندوة أمل شعبان مدربة تنمية بشرية.

وأكدت أماني محمد مسئول الإعلام التنموي بمركز إعلام غرب، على جهود الدولة في دعم المرأة المصرية وتعزير فرص مشاركتها في كافة المجالات.

وأوضحت أمل شعبان، محامية ومدربة تنمية بشرية، أن حملة "دوي" هي مبادرة وطنية لخلق مجتمع من الأشخاص والمؤسسات التي تدعم الفتيات للحصول على حقوقهن وتغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهن وطريقة الحديث عنهن.

وأضافت أنه على الرغم من وجود الكثير من الجهود لدعم الفتيات في مصر إلا أنه لا تزال الفتيات معرضات إلى بعض الممارسات الضارة أخطرها الختان وما يترتب عليه من آثار نفسية وصحية واجتماعية خطيرة، وأيضا ظاهرة التنمر سواء بالمدارس، أو الجامعة وتعرضها للتحرش اللفظي، أو الجسدي، وهناك العنف داخل المنزل سواء بالضرب او الألفاظ، وأيضا التمييز في المعاملة وعدم إعطاها بعض الحقوق مثل التعليم وحرية التعبير عن الرأي.

وأشارت إلى أنه يجب على كل فتاة الحفاظ على نفسها وعفتها، وأن تعمل على اكتساب المهارات الاجتماعية والأخلاقية، والقيم، والتصدي للسلوك العدواني، وترسيخ الثقة بالنفس وممارسة الرياضة.

وفي ختام الندوة أكدت على ضرورة نشر الوعي من خلال وسائل الإعلام على أهمية تمكين الفتيات في مختلف المجالات وتعاون كافة مؤسسات الدولة في توفير البرامج اللازمة لتنمية مهاراتهن.

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