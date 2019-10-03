وزير الداخلية يكافئ 694 من رجال الشرطة

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافأة 694 من رجال الشرطة بمديريات أمن "القاهرة، الجيزة، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الإسماعيلية، بورسعيد، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزي، قطاع السجون، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإدارة العامة للمساعدات الفنية".



يأتي ذلك نظرًا إلى جهود رجال الشرطة وتميزهم في أداء عملهم، حيث أسهموا في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الأداء وذلك خلال سبتمبر 2019، وذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن.