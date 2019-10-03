ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عقار فى الإسكندرية

أمرت نيابة الدخيلة بالإسكندرية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول نشوب حريق بعقار مكون من طابقين، دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة، وطلبت ملف العقار من الحي، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.



تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بعقار بجوار مسجد أم المؤمنين بمنطقة الدخيلة قبلي.



انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.



وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بمخلفات في بدروم عقار مكون من طابقين وخالٍ من السكان، دون حدوث إصابات أو خسائر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.