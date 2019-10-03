أتيليه الإسكندرية ينظم ملتقى "أدب وسينما"

ينظم أتيليه الإسكندرية "جماعة الفنانين والكتاب"، غدًا الجمعة، ملتقى "أدب وسينما" تحت عنوان "إشكاليات الرؤية بين الأدب والسينما"، بمقر الأتيليه وسط المدينة.



ويقدم الملتقى رؤية نقدية سردية وسينمائية حول قصة البوسطجي من المجموعة القصصية "دماء وطين" للكاتب يحيى حقي، والعمل السينمائي المأخوذ عنها "البوسطجي" للمخرج حسين كمال، بمشاركة الناقد شوقي بدر، والدكتور أشرف مهدي أستاذ فن الإخراج بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والكاتب شريف عابدين، والناقد دانيال كامل، يقدم اللقاء الكاتب أحمد صادق.