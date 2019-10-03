مقتل 3 وإصابة 24 شخصًا إثر حادث تصادم في باكستان

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 24 آخرون، إثر اصطدام حافلة بشاحنة في منطقة "يوتال" بمقاطعة "لاسبيلا"، في إقليم "بلوشستان" الباكستاني.



وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية، اليوم الخميس، أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.