أسعار تذاكر حفل أنغام في التجمع الخامس

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي 25 أكتوبر الجاري، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير طنطاوي في التجمع الخامس.



وطرحت الجهة المنظمة للحفل 4 فئات لأسعار التذاكر الأولى VIP بمبلغ 1200 جنيه، والثانية Platinum بمبلغ 900 جنيه، والثالثة Gold بـ600 جنيه، والفئة الرابعة Silver بمبلغ 400 جنيه.



وتقدم أنغام خلال الحفل عددًا من أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا" منها "هدنة"، و"ولا دبلت"، و"يا ريتك فاهمني"، و"بقول نسياك"، و"عرفها بيا"، و"أساميك الكتيرة"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"نهاية واحدة"، و"أكتبلك تعهد"، وغيرها من الأغاني.