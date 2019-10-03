استمرار أعمال "صحتنا في نظافة بيئتنا" بأسيوط

أكد رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط، على التنسيق مع كافة الجهات المعنية منها البرنامج الوطني والوحدات المحلية لتفعيل دور مبادرة "صحتنا في نظافة بيئتنا" بشن الحملات اليومية لرفع وإزالة كافة أكوام القمامة والمخلفات بقرى ومراكز المحافظة.



وأشار رجب محمود إلى متابعة أعمال المبادرة بكافة مراكز وقرى المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية لعقد الندوات التثقيفية الدورية للمواطنين لتوعيتهم وحثهم على المشاركة الإيجابية الفعالة لإظهار المحافظة بصورة جمالية تليق بها.



وأوضح أن تضافر جميع جهود المحافظة للعمل على تطوير منظومة النظافة وتفعيل دور المبادرة للحفاظ على نظافة الشوارع والطرق والميادين العامة وإظهارهم بصورة جمالية لائقة، مشيرًا إلى دور المؤسسات والجمعيات الأهلية في العمل على إنجاح المنظومة وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية والمساهمة في رفع وإزالة كافة أكوام القمامة والمخلفات بالقرى والمراكز بشتى أنحاء المحافظة.



وأوضح مدير إدارة المخلفات الصلبة إن بتفعيل دور مبادرة "صحتنا في نظافة بيئتنا" قامت الإدارة بالتنسيق مع البرنامج الوطني بأسيوط بزيارة ميدانية لقرى مركز أسيوط حيث شملت قرى (ريفا وموشا ودرنكه) عقد خلال الزيارة اجتماعات بمقر الوحدات المحلية الثلاثة مع مسئولي المخلفات والحملة، وذلك بحضور رئيس القرية لمناقشة الخطة التشغيلية للمنظومة ومعداتها بالوحدات المحلية بالقرى وأهم المعوقات التي قد تواجه القيام بعملها واحتياجاتها وتفعيل دور المؤسسات والجمعيات الأهلية وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية، منوهًا بالقيام بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بالقرى السابق ذكرها.



وأشار إلى بحث بدائل التخلص النهائي للمخلفات بالقرى التابعة لمركز أسيوط، مؤكدًا على الاتفاق مع رؤساء القرى لتفعيل دور المبادرة لتحقيق الهدف المطلوب منها والمساعدة في نشر الوعي البيئي والطرق السليمة الواجب أتباعها في التخلص من المخلفات.