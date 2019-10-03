ضبط 75 طن ملح طعام منتهية الصلاحية فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.



أسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط مصنع تعبئة ملح طعام، حيث تم ضبط بداخله 75 طن ملح طعام منتهية الصلاحية في شكائر، 350 كرتونة منتج نهائى بداخل كل كرتونة 20 كيسًا، وكمية من فوارغ الكراتين.



كما تم ضبط مصنع دهان بداخله 8 كراتين بودرة مجهولة المصدر و3 أسطوانات غاز منزلى لاستخدامها في غير الغرض المخصص من أجلها.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.