مقتل وإصابة 43 شخصًا فى تحطم حافلة بالهند

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم، فيما أصيب أكثر من 36 شخصا إثر حادث تحطم حافلة جراء سقوطها من أعلى جسر، اليوم الخميس، في منطقة "رايسان" بولاية "ماديا براديش" الواقعة وسط الهند.



وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة متوجهة من منطقة "رايسان" إلى مدينة "تشاتاربور"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.