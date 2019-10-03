اليوم.. سموحة يختتم استعداداته لمواجهة إنبى بالدورى الممتاز

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة فريق إنبي المقررة غدًَا الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.



ويؤدي فريق سموحة تدريبه الأخير اليوم، ضمن معسكره المغلق الذي بدأه أمس الأربعاء بالإسكندرية، استعدادا للمباراة، بمشاركة 20 لاعبا اختارهم حسام حسن، المدير الفني للفريق السكندري، من بينهم الليبي محمد الترهوني، والظهير الأيسر أحمد فتوح، اللذين استبعدا في مباراة المقاولون العرب الماضية، كما انضم محمد كوفي للمعسكر عقب شفائه من الإصابة.



وتضم قائمة المشاركين في المعسكر أيضا اللاعبين الهاني سليمان، وعمر صلاح لحراسة المرمى، ومحمود عزت، ورجب نبيل، وكريم يحيى، وفوزى الحناوى في خط الدفاع، ويوسف ديوب، وأحمد جمال، ومحمود حليمو، وإبراهيم عبدالقوى، وناصر ماهر، وإسلام الفار، وشريف رضا في خط الوسط، والمهاجمين حسام حسن، ورونالد وانجا، ومحمد نادي، وأحمد مكي.



وسيضع حسام حسن، خلال التدريب الأخير، اللمسات النهائية على الخطة التي يعتزم تنفيذها في المباراة من خلال توزيع الأدوار والمهام على اللاعبين، وذلك على ضوء دراسته نقاط القوة والضعف في فريق إنبي.



ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة بعد الخسارة من الأهلي (0-1)، والتعادل مع المقاولون العرب (2-2)، بينما يحتل إنبي المركز السابع عشر (قبل الأخير) بنقطة واحدة أيضا، بعد الخسارة من بيراميدز (4- 0) والتعادل مع طلائع الجيش (1-1).