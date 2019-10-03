مدبولى يُهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.



وجاء في نص البرقية: "يُسرني أن أبعث إليكم وإلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، الذي قدم فيه رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن الوطن وذودًا عن حريته وكرامته".



وقال رئيس الوزراء، في البرقية: "إني أنتهز هذه المناسبة؛ لأسأل المولى عز وجل أن يحفظكم درعًا واقيًا للوطن، ضد محاولات العبث بأمنه وسلامته، وحافظًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية".