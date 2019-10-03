موعد عرض فيلم joker فى مصر

يعرض فيلم "Joker" للنجم العالمى خواكين فينيس، فى مصر ابتداء من يوم الخميس المقبل، بسينما "زاوية" بوسط البلد.



فيلم "Joker" من تأليف وإخراج تود فيليبس، ويشارك المخرج القدير مارتن سكورسيزى فى إنتاجه، وتدور أحداثه حول ممثل كوميدي فاشل يقاد إلى الجنون ويصبح قاتلًا مختلًا عقليًا.



وتدور أحداث الفيلم في عام 1981، عندما يتحول "آرثر فليك" من ممثل كوميدى فاشل يعيش حياة مضطربة مليئة بالمشاكل إلى أسطورة مخيفة فى مدينة "جوثام"، لتصبح غارقة في الجريمة والفوضى، الفيلم مأخوذ عن شخصية "جوكر" من "DC Comics"، ولكنه الفيلم الأول ضمن سلسلة من الأفلام منفصلة عن عالم "دى سى" السينمائي.



يذكر أن فيلم "Joker" تم اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الإيطالى وتنطلق فعاليات دورته الـ76، أمس الأربعاء، بعرض فيلم "The Truth" للمخرج الياباني المخضرم هيروكازو كورى.