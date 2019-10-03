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محافظات

أسيوط تسلم 8 عقود للمستفيدين من منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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سلمت محافظة أسيوط 8 عقود تقنين للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بـ3 مراكز هي (ديروط – القوصية - منفلوط) وذلك في إطار جهود المحافظة لتفعيل منظومة التقنين والحفاظ على أراضي وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

وأوضح سكرتير عام المحافظة المساعد أن عقود التقنين التي تم تسليمها منها 3 عقود زراعة و5 عقود مباني، وتم التسليم بعد استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون وإنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع.

وأكد "الطيبي" أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، موجهًا الشكر للقائمين على منظومة التقنين وطالبهم بمواصلة الجهود وتكثيف العمل لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين للحفاظ على أملاك الدولة، كما وجه الشكر للمواطنين على الاستجابة لمبادرة الدولة لاسترداد حق الشعب وسداد الرسوم المقررة لتقنين أوضاعهم بما يصب في الصالح العام.

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