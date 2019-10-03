مطالبات للحكومة والبرلمان بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن

أكد حاتم الدالي عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية والقائم بأعمال رئيس الحزب، انحياز الحزب الدائم للمواطن وحرصه على تبني سياسات وبرامج تستهدف تخفيف أعباء الحياة عنه، مستشهدًا بمشاركات أمانات الحزب المركزية والفرعية بجميع محافظات مصر في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الدولة وإعلانه عام 2019 عامًا للمواطن.



وأشار إلى أن القوافل الطبية طافت الجمهورية من شمالها حتى جنوبها ومن شرقها حتى غربها، وكذلك عقد معارض للمستلزمات المدرسية والملابس والسلع الغذائية وغيرها من الأنشطة والفعاليات الميدانية والجماهيرية، بالإضافة إلى مشاركات الكتلة البرلمانية للحزب تحت قبة مجلس النواب وما قدمته من رؤي وأفكار ودراسات وأبحاث وطلبات إحاطة واستجوابات جميعها تصب في صالح المواطن، مشددًا على أن ذلك بدا أيضًا واضحًا خلال كلمات رئيس الكتلة البرلمانية النائب محمد بدراوي حول الموازنة العامة للدولة طوال السنوات الماضية ومطالباته بضرورة الانحياز للظروف المعيشية للمواطنين.



واردف: إن الحزب ايضًا لديه توازن واتساق في موافقة السياسية والاقتصادية مرتكزًا على معايير مصالح البلاد العليا وأهمية الحفاظ على استقرارها واستقرار مؤسساتها، لذا نحن نعلن ونؤكد دائمًا دعمنا وانحيازنا الدائم لأجهزة الدولة ومؤسساتها وبالأخص مؤسسة الرئاسة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية المصرية: نهيب بالمؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس النواب وكذلك السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء بأهمية وضع البعد الاجتماعي والمعيشي في الاعتبار أثناء إصدار أي تشريعات او اتخاذ اي قرارات مستقبلية بما يحقق الموائمة السياسية بين مصلحة الدولة من جهة وبين احتياجات المواطن المباشرة من جهة أخرى حفاظًا على حالة السلم الاجتماعي والاستقرار الأسري الذي يعد بمثابة بُعد هام ومحوري في الحفاظ على محددات الأمن القومي واستقرار الاوضاع الداخلية.



وأشار إلى ضرورة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية مطالبًا بالتوسع فيها وتطبيقها بشكل سليم كي تتمكن السلطة التنفيذية من توصيل تلك البرامج إلى الفئات المستهدفة ومنع استغلالها لتحقيق مصالح انتخابية ربما تفقدها محتواها الوطني ويدخل بها في حسابات انتخابية تسيء للدولة ولنظامها الحاكم ملمحًا إلى أهمية تحقيق مردود وعائد إيجابي من وراء تلك البرامج الحمائية بما يمنع تحول الإصلاح الاقتصادي إلى عقاب اجتماعي خاصة وان بلادنا بحاجة ماسة إلى مزيدًا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مع مزيد من برامج التوعية للمواطنين حول كيفية الحفاظ علي الدولة ومستقبلها وكيانها الوجودي في ظل إجراءات تقشفية هدفها الإصلاح والنهوض بالبلاد إلى مكانة متقدمة.