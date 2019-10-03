إصابة شخصين في حادث تصادم بنفق الأزهر

أصيب شخصان في حادث تصادم مخرج نفق الأزهر، في الاتجاه نحو صلاح سالم، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم عند مخرج نفق الأزهر اتجاه صلاح سالم، ونتج عن الحادث إصابة شخصين.



على الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث من الطريق وتنظيم حركة السير، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.