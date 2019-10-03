التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك والمقاصة

يلتقي فريق الزمالك، مساء اليوم الخميس، نظيره مصر المقاصة، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري لكرة القدم.



واستقر الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، على ملامح التشكيل الذي يخوض به مباراة المقاصة.



وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود شيكابالا، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم

الهجوم: مصطفى محمد



فيما جاء التشكيل المتوقع للمقاصة كالآتي:



حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أحمد عبد العزيز مودي، عاصم سعيد، حسني فتحي، أحمد محسن

الوسط: خالد أوتشو، صلاح ريكو، محمد إبراهيم، بولان فوافي

الهجوم: أودو موسيس، عمرو مرعي