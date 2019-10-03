رصد 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة بشوارع القاهرة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.



أسفرت الحملات التي شنتها إدارة مرور القاهرة - خلال الـ 24 ساعة الماضية - عن رصد 13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.