العراق: تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين

قررت الرئاسات الثلاث العراقية تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين وإطلاق حوار وطني شامل حول الإصلاح والسعي لتوفير فرص عمل.



وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا من جانبه منسقي التظاهرات إلى حضور جلسة المجلس بعد غد السبت.



وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أعلن فرض حظر التجوال في بغداد من الساعة الخامسة فجر اليوم وحتى إشعار آخر.