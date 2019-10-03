إيران تغلق معبرين حدوديين مع العراق

أغلقت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، معبري (خسروي) و(جذابة) الحدوديين مع العراق، بسبب تطور الأوضاع الأمنية.



وقال قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيرانية - "إنه تم إغلاق منفذي (خسروي) و(جذابة) الحدوديين مع العراق، لدواع أمنية".



يذكر أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن - أمس الأربعاء - حظر التجول كاملا في العاصمة العراقية (بغداد) اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم، وحتى إشعار آخر.



واتسعت رقعة التظاهرات المطالبة بإصلاح الوضع المعيشي ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات، داخل العاصمة (بغداد) وعموم المحافظات، وتخللتها مواجهات عنيفة مع القوات الأمنية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما أعلنت الحكومة حالة الإنذار القصوى لكافة قواتها الأمنية.