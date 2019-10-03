محافظ بورسعيد يؤكد أهمية توعية الطلاب بعظمة انتصار أكتوبر

أكد محافظ بورسعيد أهمية توعية طلاب المدارس بمختلف المراحل الدراسية وتعريفهم بعظمة مناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، لما تمثله من أمل وجيل جديد وقصة كفاح وإصرار سطرها جنود مصر والشعب المصري الذي وقف يدًا واحدة حتى تحقق النصر العظيم، مشددًا على أن ذلك الانتصار سيظل في ذاكرة الوطن بكفاح وتضحيات وتخطيط أبناء مصر، من أجل استعادة العزة والكرامة واسترداد الأرض.



جاء ذلك خلال حضور محافظ بورسعيد طابور الصباح بمدرسة القناة الإعدادية بنين، والذي ألقى خلالها كلمة أوضح ماقدمة الجيش والشعب المصري في انتصار 6 أكتوبر المجيد.



وأكد المحافظ، أن أسماء أبطال وشهداء أكتوبر ستظل خالدة على مر العصور ببطولاتهم وتضحياتهم، داعيًا الطلاب إلى الاعتماد على أنفسهم وعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية التي تضيع الوقت والجهد بلا فائدة، موكدًا أن المحافظة توفر كافة الأجواء المناسبة بالمدارس من أجل تشجيع الطلاب على الانتظام بها، مشددًا على أن الدروس الخصوصية علم زائف يسلب الطالب شخصيته الإيجابية.