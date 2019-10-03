كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يستقر على تجديد عقد ماتويدي

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، الإيطالي، أن نادي يوفنتوس حسم مصير نجمه، بليز ماتويدي بعد الكثير من الشائعات حول رحيله عن السيدة العجوز.



وبحسب الموقع، فإن اليوفي استقر على تجديد عقد لاعبه الفرنسي بليز ماتويدي خلال الفترة المقبلة.



ونجح ماتويدي في استعادة ثقة مدربه ماوريسيو ساري، الذي وجه بضرورة الإبقاء على اللاعب في يوفنتوس.



وفرض ماتويدي (32 عامًا) نفسه على تشكيلة السيدة العجوز، بعدما قدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تتواصل إدارة يوفنتوس مع مينو رايولا وكيل ماتويدي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لمناقشة مستقبل اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.



ومن المتوقع ألا يشكل الراتب السنوي، أي عائق في طريق تجديد عقد اللاعب مع السيدة العجوز.