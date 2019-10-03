"الخدمة المدنية" الكويتي: زيادة نسبة العاملين بالقطاع الحكومي

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، عن زيادة نسبة الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى نحو 77.48%، مقابل 22.52% للعرب والأجانب.



وذكر مركز نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية الكويتي - في إحصائيته للربع السنوي الثالث لعام 2019 للعاملين في الجهاز الحكومي حتى الأول من أكتوبر الجاري- أن إجمالي العاملين في الجهاز الحكومي بلغ361 ألفا و381 موظفا وموظفة، بفارق 5155 عاملا عن الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى زيادة عدد المواطنين بواقع 5570، مقابل انخفاض الجنسيات الأخرى بنحو 415 عاملا خلال 3 أشهر.



ونوه المركز إلى أن عدد الذكور العاملين خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 148 ألفا و937 عاملا بنسبة 41.21%، بينما وصل عدد الإناث إلى 212 ألفا و444 عاملة بنسبة 58.79%، مبرزا أن عدد المواطنين العاملين في الجهاز الحكومي بلغ 279 ألفا و982 شخصا بنسبة 77.48%، في المقابل بلغ عدد الخليجيين 4650 موظفا، ووصل عدد الموظفين من الجنسيات العربية الأخرى إلى 46 ألفا و314 شخصا، ومن الجنسيات الأجنبية 30 ألفا و435 شخصا.

وأشار المركز، إلى أن وزارة التربية الكويتية، مازالت أكبر الوزارات توظيفًا، حيث بلغ عدد العاملين بها 118 ألفا و809 موظفين، تليها وزارة الصحة بـ 63 ألفا و23 موظفا، ثم وزارة الكهرباء والماء 22 ألفا و788 موظفا فوزارة الداخلية بـ 19 ألفا و777 موظفا.



وأضاف أنه بالنسبة إلى مجالات العمل الرئيسية وأنواع الوظائف، فجاءت بالمرتبة الأولى وظائف التدريس والتعليم والتدريب بـ 87 ألفا و378 موظفا، وجاءت الوظائف البحرية في المرتبة الأخيرة بـ557 موظفا.



وبشأن المؤهلات الدراسية للعاملين في الجهاز الحكومي الكويتي، أوضحت الإحصائية أن عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه بلغ 5506 موظفين، والحاصلين على مؤهل الماجستير 11550، والجامعيين 160 ألفا و577 موظفا، بينما بلغ عدد الحاصلين على دبلوم 52 ألفا و759 موظفا، والحاصلين على مؤهل الثانوية وما في مستواه 64 ألفا و926 موظفا.