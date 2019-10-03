ضبط 50 شيكارة أسمدة محظور تداولها في البحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة، برئاسة إسماعيل شلبي وكيل الوزارة، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.



أسفرت الحملة التي شارك في العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط أحد أصحاب مصانع الأسمدة والمخصبات الزراعية، وذلك لتجميعه 50 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة وغير مصرح بتداولها في الأسواق بغرض الاستخدام في تصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية وإعادة طرحها بالأسواق.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة، كما تم المرور على بعض المصانع والتأكد من التزامها بالقرارات والقوانين.



شارك في الحملة سمير البلكيمى مدير الرقابة التجارية، ومفتاح عبداللطيف، وخالد عشيبة، ومحمد الإبياري مفتشي التموين، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.