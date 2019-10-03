"المرور" تدفع بسيارات إغاثة على الطرق السريعة

دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، لمواجهة أية أعطال، من خلال الاتصال على رقم (٠١٢٢١١١٠٠٠٠)، كما دفعت بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، على الطرق السريعة.



ووضعت الإدارة العامة للمرور، الرادارات الثابتة والمتحركة، على الطرق السريعة، للحد من الحوادث، والالتزام بالسرعات المقررة قانونًا.







