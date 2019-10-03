جولة تفقدية لمدير المرور على الطرق السريعة

شن اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، جولة تفقدية على الطرق السريعة، للتأكد من تحقيق الانضباط الأمني والمروري ورصد المخالفين، والحفاظ على سلامة الجميع.



وأمر مدير الإدارة بتكثيف حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، نظرًا لخطورة الأمر، وحفاظًا على سلامة الجميع، والتأكد من صلاحية الإطارات، ومتابعة قرار حظر النقل الثقيل على الدائري في أوقات الحظر، وكذلك وضع الرادارات الثابتة والمتحركة للطرق المؤدية للدائري الإقليمي.



وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف التواجد المروري الفعّال والجدي على الطرق السريعة وتسيير الحركة المرورية تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.