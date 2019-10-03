الطاقة السعودي: تحديات جديدة بعد طي صفحة هجمات أرامكو

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، أن بلاده طوت صفحة الهجمات على شركة "أرامكو" للبترول، وأن أمام المملكة تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأسهم الشركة.



وجاءت تصريحات الوزير السعودي خلال جلسة حوار عُقِدَت على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي، الذي انطلق أمس الأربعاء، بالعاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة.



ويمثل المنتدى منصة يتبادل المشاركون خلالها الآراء حول سوق النفط والتحديات التي تواجهها، وسبل تذليل العقبات باعتبار أن النفط قطاع حيوي في الاقتصاد العالمي.