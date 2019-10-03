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خبير علاقات دولية: تركيا من أكبر الدول التي تستثمر في الإرهاب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:23 ص
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قال طارق البرديسي، الخبير في العلاقات الدولية، إن دعم المنظمات الإرهابية والاستثمار في هذه التنظيمات مرفوض بشكل كبير على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن تركيا تعد من أكبر الدول التي تستثمر في الإرهاب باعتباره شركة عابرة للقارات، وذلك لتحقيق مصالح حيوية ومهمة بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف "البرديسي"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمر في منتهى التعقيد لعدم وجود مبادئ أو حد أدنى من الاتفاق الدولي في مواجهة هذا الإرهاب ودول كثير حول العالم متورطة وتدعم التنظيمات الإرهابية مثل إيران وتركيا وإسرائيل.

وأوضح أن حديث الصحف العالمية عن خطورة الإرهاب إلا أن بلادها لا تقوم برد فعل قوي تجاه الدول الداعمة له بسبب وجود مصالح مختلفة ينظرون إليها مسبقًا.

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