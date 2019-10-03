رئيس جامعة الإسكندرية يشهد حفل ختام ملتقى الهواة المسرحي

شهد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، حفل ختام ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة الذي نظمته فرقة العاملين بالجامعة "دورة الفنان الراحل كرم مطاوع".



شارك في الحفل هواة من عدة جامعات، بالإضافة إلى فرق التمثيل الحرة من الهواة، وقد بلغ عدد العروض المقدمة خلال الملتقى 30 عرضًا مسرحيًا تأهل منهم 8 عروض.



وهنأ "الكردي" الحضور بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، متمنيًا من الله أن يحفظ مصر من كل سوء ويظل تاريخها مليئًا بالانتصارات، كما أعرب عن سعادته لمشاركته في تكريم اسم فنان قدير من رموز وعلامات المسرح والسينما المصرية، وهو الفنان كرم مطاوع والذي تميزت مسيرته الفنية بالعطاء والتنوع وكانت جديرة بالفخر والاحترام.



شهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت بدور متميز في إقامة الملتقى، بالإضافة إلى توزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الفرق الفائزة، وشارك فيه الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وحسام الدباس قنصل فلسطين بالاسكندرية، ويوسف إسماعيل رئيس المسرح القومى، واللواء محمد نور قائد عملية كبريت خلال حرب أكتوبر، والدكتور محمد زميل صاحب مبادرة زكاة العام، وتامر حسين مدير المعهد المصرفي فرع الإسكندرية، والدكتور محمد بلال مدير مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة، وإشرف حافظ أمين عام جامعة الإسكندرية، ولفيف من رواد المسرح القومي.