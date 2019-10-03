غدًا.. الملتقى الأول للتراث القبطي

يعقد معهد الأنبا أثناسيوس الرسولي للدراسات المسيحية، الملتقى الأول للتراث القبطي خلال يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، بمقر معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية ببني سويف.



يشارك في المؤتمر الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، وتضم اللجنة التنظيمية القس بولس رمزي منسقَا عامًا، الدكتور مجدي منصور رئيسَا، مقرر المؤتمر وديع بطرس.

