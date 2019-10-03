التأمين الشامل.. تدريب الصيادلة في بورسعيد

نظم قسم الجودة بمستشفى النصر التخصصي للأطفال بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، فعالية، اليوم الخميس، لتدريب صيادلة المستشفى على الملف الطبي وتقرير حدوث الواقعة.



ويأتي التدريب الذي قام به كلا من: دكتور هبة ناصف، ودكتور فاطمة عاطف، ممثلا فريق الجودة بالمستشفى، من أجل تحسين الأداء لتطبيق معايير الجودة وتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمرضى بمنظومة التأمين الصحي الشامل.



ويضم التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد حتى اليوم 7 مستشفيات، و26 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكافة أحياء المحافظة، وتم تسجيل 55% من المستهدف تسجيله من سكان بورسعيد، البالغين حوالي 920 ألف مواطن.



وانطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى التي تضم محافظات: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان.