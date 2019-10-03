شاهد.. رائد الفضاء الإماراتي يغادر المحطة الدولية استعدادًا للعودة للأرض

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم، مقطع فيديو يرصد لحظة وداع ومغادرة رائد الفضاء الإماراتي المحطة الدولية.



وودع الرواد، الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هيغ والإماراتي هزاع المنصوري، زملاءهم في محطة الفضاء الدولية وانتقلوا إلى المركبة "سويوز إم إس-12" استعدادا للعودة إلى الأرض.