تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو واضح لدى مستهل آخر تعاملات الأسبوع - اليوم الخميس، متأثرة بالتراجعات المماثلة لأسواق المال الأمريكية والعالمية والعربية والإقليمية.



وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 1.04%، بما يعادل 149 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 14232 نقطة.



كما تراجع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 39. 0%، بما يعادل 2.01 نقطة خسارة ليسجل مستوى 511.89 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 36 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 17 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 1.25 ألف صفقة بيع وشراء.